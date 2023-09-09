تعرف على البوابة المصرية للعمرة وأهدافها

بدأت منذ ايام قليله تشغيل رحلات العمرة للموسم الجديد ويتم التنسيق لتشغيل رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة ، ونستعرض طريقه عمل البوابة ودورها .

البوابة المسؤولة عن تيسير الإجراءات الفنية وتنظيم عمل شركات السياحة لتشغيل رحلات العمرة ، وقد تم إنشاء

البوابة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنظيم سوق العمرة بمصر وقد بدأ العمل بالبوابة بداية من 25 نوفمبر 2019 حتى 27 فبراير وقد أدت دور فعال فى مرحلتها الأولى ثم جاءت جائحة كورونا وتم وقف سوق العمرة.

وفى هذه الفترة جاءت توجيهات رئيس الوزراء بوضع قانون لحماية البوابة وتم إعداد القانون بالتعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص ثم تقدم إلى البرلمان وقد وافقت لجنة السياحة والطيران ليخرج قانون البوابة إلى النور .

و تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة به أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، وأن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، بعد التنسيق مع غرفة شركات السياحة والجهات المعنية.

كما أن البوابة تعد منصة إلكترونية تضم قاعدة إلكترونية بأسماء المعتمرين وبيانتهم والشركات العاملة فى مجال تنظيم رحلات العمرة، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين للاجراءات التنظيمية لعمل البوابة.

كما تعد المنصة الإلكترونية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة،

كما أنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته .

وتأتي البوابة لمواكبة التطور التكنولوجي وميكنة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتنفيذ الخطة الاستراتجية للدولة لحماية الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى حماية شركات السياحة والمعتمرين معا .

كما أن قانون البوابة المصرية للعمرة ينظم عمل شركات السياحة برحلات العمرة وضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة إلى المعتمرين على نحو يكفل احترام حقوقهم وكرامتهم فى خارج البلاد .