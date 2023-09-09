DMC تستعرض تقريرًا عن قمة مجموعة العشرين وأهم الدول المشاركة
عرضت قناة dmc، تقريرًا عن قمة مجموعة العشرين.
وكشف التقرير عن أن قمة مجموعة العشرين:
- منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم.
- تأسست عام 1999م بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.
- يمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.
- تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
قمة مجموعة العشرين:
الدول المكونة:
- الأرجنتين
- أستراليا
- البرازيل
- كندا
- الصين
- فرنسا
- ألمانيا
- الهند
- إيطاليا
- اليابان
- إندونيسيا
- المكسيك
- روسيا
- السعودية
- جنوب إفريقيا
- كوريا الجنوبية
- تركيا
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة
- إسبانيا- ضيف دائم.
- يتم تمثيل الاتحاد الأوروبي بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.