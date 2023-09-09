DMC تستعرض تقريرًا عن قمة مجموعة العشرين وأهم الدول المشاركة

عرضت قناة dmc، تقريرًا عن قمة مجموعة العشرين.

وكشف التقرير عن أن قمة مجموعة العشرين:

منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم.

تأسست عام 1999م بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

يمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.

تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

قمة مجموعة العشرين:

الدول المكونة: