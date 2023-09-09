السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

DMC تستعرض تقريرًا عن قمة مجموعة العشرين وأهم الدول المشاركة

قمة مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين

عرضت قناة dmc، تقريرًا عن  قمة مجموعة العشرين.

وكشف التقرير عن أن قمة مجموعة العشرين: 

  • منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم.
  • تأسست عام 1999م بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.
  • يمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
  • وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.
  • تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

قمة مجموعة العشرين: 

الدول المكونة: 

  • الأرجنتين
  • أستراليا
  • البرازيل
  • كندا
  • الصين
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • الهند
  • إيطاليا
  • اليابان
  • إندونيسيا
  • المكسيك
  • روسيا
  • السعودية
  • جنوب إفريقيا
  • كوريا الجنوبية
  • تركيا
  • المملكة المتحدة
  • الولايات المتحدة
  • إسبانيا- ضيف دائم.
  • يتم تمثيل الاتحاد الأوروبي بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

 

قمة العشرين مجموعة العشرين اقتصادات متقدمة الاتحاد الأوروبي التجارة العالمية

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