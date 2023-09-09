السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبوماسى سابق: تغيب روسيا والصين عن اجتماع قمة العشرين لن يفيد الاقتصاد الدولى

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن تغيب روسيا والصين عن اجتماع قمة العشرين في الهند على مستوى الرؤساء، له دلالة سياسية، خاصة أن الصين لاعب رئيسي على المستوى السياسي والاقتصادي، وعدم وجودها دلالة على محاولة خلق كيان آخر في مواجهة الوجود الغربي، وهو لن يكون مفيد على المستوى الاقتصادي الدولي.

 

التنافس بين أمريكا والصين وروسيا له تأثير سلبي على الاقتصاد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاقتصاد أصبح متشابك ومرتبط، وقوة الاقتصاد مبنية على قوة الدول كلها، لافتًا إلى أن محاولة شق الصف السياسي في تجمع العشرين له أضرار اقتصادية، يهز فلسفة بناء تجمع مجموعة العشرين، وهذا التنافس بين الدول الكبرى الثلاثة سلبي، لأنه تنافس على الهيمنة والسيطرة، ولا يوجد تعاون، ولا مساعدة الدول ذات الاقتصاد الناشئ.

وأردف: "الصين مسئولة عن انبعاثات كثيرة، ومسئولة بشكل كبير عن تغير المناخ، كما أنها لا تستطيع العيش بدون أمريكا، وأمريكا لا تستطيع العيش دون الصين، لذا جر العالم كله وراء استقطاب له تأثير سلبي على العالم".

وأوضح أن الولايات المتحدة مازالت في المقدمة، والصين تلهث وراءها، ولديها ثقة في الوصول لهيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية، أما روسيا فأصبحت خارج السباق بسبب مستنقع الحرب الأوكرانية. 

قمة العشرين الاقتصادي الدولي روسيا الصين الهند

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