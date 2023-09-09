هبة حسين تكشف كيف طورت موهبتها فى الفن التشكيلى

قالت الفنانة التشكيلية هبة حسين، إنها تعشق الرسم منذ طفولتها رغم أن والدها طبيب كبير، إلا أنه شجعها على الرسم ولم يجبرها على دخول الطب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها هي التي أصرت على دخول كلية الطب، ولم تفكر في الالتحاق بقسم التجميل، ولكنها فكرت في تقديم خدمة للناس ومساعدتهم، مشيرة إلى أن عائلتها بها أطباء كثيرون فكانت تريد المساعدة.

حبها للرسم منذ الطفولة

وتابعت، أنها منذ أن كانت بالمدرسة وهي ترسم لوحدها وكان والدها يحضر لها أدوات الرسم، مشيرة إلى أن من غيرها هو الفنان التشكيلي حسن سليمان، عندما قابلته في معرضه قال لها "لو إنتي موهوبة هاعلمك ولو إنتي غير موهوبة لا تأتيني"، مؤكدة أنه لا يتقاضى أموالًا وعندما رأى لوحاتها فقال لها "إنتي موهوبة وعمري ما شفت حد بهذه السرعة".

وأشارت إلى أنه علمها تكنيك الفن بالإضافة إلى أنه علمها كيف تقرأ وتثقف نفسها، لأنه قال لها "أي شخص يستطيع تعلم الفن ولكنه سيكون صنايعي، ولكن الفارق بين الرسام والصنايعي هو الثقافة".