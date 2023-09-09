السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هبة حسين تكشف كيف طورت موهبتها فى الفن التشكيلى

الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية هبة حسين

قالت  الفنانة التشكيلية هبة حسين، إنها تعشق الرسم منذ طفولتها رغم أن والدها طبيب كبير، إلا أنه شجعها على الرسم ولم يجبرها على دخول الطب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها هي التي أصرت على دخول كلية الطب، ولم تفكر في الالتحاق بقسم التجميل، ولكنها فكرت في تقديم خدمة للناس ومساعدتهم، مشيرة إلى أن عائلتها بها أطباء كثيرون فكانت تريد المساعدة.

حبها للرسم منذ الطفولة

وتابعت، أنها منذ أن كانت بالمدرسة وهي ترسم لوحدها وكان والدها يحضر لها أدوات الرسم، مشيرة إلى أن من غيرها هو الفنان التشكيلي حسن سليمان، عندما قابلته في معرضه قال لها "لو إنتي موهوبة هاعلمك ولو إنتي غير موهوبة لا تأتيني"، مؤكدة أنه لا يتقاضى أموالًا وعندما رأى لوحاتها فقال لها "إنتي موهوبة وعمري ما شفت حد بهذه السرعة".

وأشارت إلى أنه علمها تكنيك الفن بالإضافة إلى أنه علمها كيف تقرأ وتثقف نفسها، لأنه قال لها "أي شخص يستطيع تعلم الفن ولكنه سيكون صنايعي، ولكن الفارق بين الرسام والصنايعي هو الثقافة".

هبة حسين موهبتها الفنانة التشكيلية الرسم الفنان التشكيلي حسن سليمان

مواد متعلقة

طارق عبدالعزيز: الفن التشكيلى يزدهر فى الجمهورية الجديدة

الفنان التشكيلى طاهر عبدالعظيم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفن سلاح ذو حدين

افتتاح معرض الفن التشكيلي "مشاعر".. والمنتدى المصري للإعلام

"المرأة في الفن التشكيلي عبر العصور" كتاب جديد لـ رشا عدلي

سهيلة.. نحاتة تبهر عشاق الفن التشكيلى: أحلم بالوصول إلى العالمية

الأكثر قراءة

الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمغرب

القضاء الإداري يحدد موعد نظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لتمكينها من منزل الزوجية.. عاطل يشرع في قتل طليقته بالمرج

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب