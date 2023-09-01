طارق عبد العزيز: الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة

كشف الدكتور طارق عبد العزيز، الفنان التشكيلي، عن دور الدولة في ازدهار الفن التشكيلي، والذي انعكس علي كثير من الفنانيين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحركة التشكيلية في الوقت الحالي تشهد حالة زخم في المعرض التشكيلية، موضحاً أن هناك عرض لأعمال كثيرة جدا.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك قاعات عرض كثيرة في العديد من الأماكن٫ ومنها الزمالك ودار الأوبرا.

وأكد أن هناك قاعات مهمة جدًا في مصر تعرض لأنصاف الفنانيين وهذا يحتاج عمل لجنة لتقييم الفنانيين وعرض أعمالهم في القاعات.