الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق عبد العزيز: الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد العزيز

كشف الدكتور طارق عبد العزيز، الفنان التشكيلي، عن دور الدولة في ازدهار الفن التشكيلي، والذي انعكس علي كثير من الفنانيين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الفن التشكيلي يزدهر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحركة التشكيلية في الوقت الحالي تشهد حالة زخم في المعرض التشكيلية، موضحاً أن هناك عرض لأعمال كثيرة جدا.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي هناك قاعات عرض كثيرة في العديد من الأماكن٫ ومنها الزمالك ودار الأوبرا.

وأكد أن هناك قاعات مهمة جدًا في مصر تعرض لأنصاف الفنانيين وهذا يحتاج عمل لجنة لتقييم الفنانيين وعرض أعمالهم في القاعات.

مواد متعلقة

أبوالمجد: في 2007 تم إطلاق أول قمر صناعي مصري وتشغيله

ضياء رشوان: التأمين الصحى الشامل حظى بأولوية في الحوار الوطنى

"لوغاريتم".. يكشف تفاصيل مشروع استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات

"لوغاريتم" في جولة مع روبوت يساعد الأطفال في المكتبة بكوريا الجنوبية

"لوغاريتم".. والدة باحث مصرى بكوريا الجنوبية :"رفع راسى وفخورة بيه"

«لوغاريتم».. أحمد فايق: الأعظم من العبقرية هو تحقيق النجاح

"لوغاريتم".. مصطفى عفيفى: بحلم أرجع مصر وأنقل تجربتى لطلاب بلدى

"لوغاريتم".. كلمة سر النجاح فى كوريا بنى سويف

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"به سّم قاتل".. القصة الكاملة للسمك الماكريل الياباني المُشع في مصر

رئيس بيت العائلة المصرية بلندن نافيا وفاة محمد الفايد: الصور المنتشرة للجنازة غريبة

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

موعد عزاء الملياردير المصرى محمد الفايد فى لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة