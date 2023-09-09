الأنبا باسيليوس يترأس ختام مهرجان "المعانى الروحية للقداس الإلهى"

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ختام مهرجان "المعاني الروحية للقداس الإلهي"، لأبناء وبنات المرحلة الابتدائية، بخدمة التربية الدينية بالإيبارشية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أشرف على تنظيم اليوم الختامي مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

احتوت المسابقات التنافسية على عدد من الأقسام المتنوعة مثل: الطقوس، الألحان، المحفوظات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية.

وفي ختام المهرجان، ترأس راعي الإيبارشية توزيع الهدايا التذكارية على الكنائس، الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية التي يقوم بها مطران المنيا للكاثوليك، شارك الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب شنودة يواقيم، مسئول لجنة الشّباب الإيبارشيّ، وخدّام اللّجنة، بالتًعاون دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، في مؤتمرًا للشّباب، في الفترة من السابع حتى التاسع من الشهر الجاري.

كان موضوع التّكوين الأمثال، والمعجزات في الأناجيل المقدّسة. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.