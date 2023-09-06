الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يُشيد بمجهودات المؤسسات للنهوض بالإنسان دون تمييز

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

ألقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كلمة خلال فعاليات الاجتماع السنوي لمؤسسة كاريتاس الشرق الأوسط، التي تستضيفها كاريتاس مصر، في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري، تحت شعار "نحو شراكة فعالة".
ورحب بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في بداية كملته، بالحضور من ممثلي كاريتاس الشرق الاوسط، مشيرًا إلى الطفرة الحضارية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الكنيسة الكاثوليكية دائمًا تفرح لإنجازات مصر، كما تحزن لأزماتها.
ولكن إيمانًا من الكنيسة بالأمل دائمًا والرجاء بالرب، فنحن نثني على الجهد الذي تقوم بع جميع المؤسسات التي تعمل للنهوض بالإنسان دون تمييز، وعلى رأس هذه المؤسسات جمعية كاريتاس التي ولدت من رحم الحرب العالمية الثانية وكاريتاس مصر ولدت من رحم نكسة ١٩٦٧.
فكاريتاس تقوم رسالتها على اتباع دستور السيد المسيح الأزلي الذي يتلخص في كلمة المحبة، وتقديم المحبة للجميع.
وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى أن كاريتاس- مصر، استطاعت عبر تاريخها الطويل أن تنال احترام الجميع، وأن تترك بصمات واضحة وملموسة في نفوس البشر وفي المجتمع المصري بشكل عام.
ولفت إلى سينودس الكنيسة الكاثوليكية، الذي سينطلق تحت شعار الشركة، الجهد والرؤية. واختتم كلمته بتقديم الشكر لجمعية كاريتاس مصر، مطالبًا الجميع السير دائمًا معًا لخدمة الجميع.  

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأساقفة الكاثوليك بمصر كاريتاس الشرق الأوسط نحو شراكة فعالة

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