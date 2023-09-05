الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الكاثوليك يفتتح فعاليات اجتماع "كاريتاس" مع شركاء الشرق الأوسط

كنيسة
كنيسة

افتتح البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم فعاليات اجتماع كاريتاس  مصر مع شركاء الشرق الأوسط” بالقاهرة، وهي الذراع التنموع للكنيسة الكاثوليكية بالعالم ، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ويشارك  في فعاليات الاجتماع كلاً من :السيد اليستار دوتون مسؤول كاريتاس الدولية، و السيد كرم ابي يزبك سكرتير كاريتاس الشرق الأوسط، و السيدة آن شو مندوبة عن الاتحاد الأوروبي.

وحضر عدد من المطارنة والأساقفة بالكنيسة الكاثوليكية من بينهم ، المطران توماس عدلي مطران الجيزة ، المطران توما حبيب، الخور أسقف بولس ساتي الفادي الأقدس، المطران الأنبا أنطون توفيق، المطران جورج شيحان ممثل عن مجلس البطاركة والكاثوليك ، القمص متاوس أديب نائبًا عن الأب دانيال لطفي ، المهندسة سوزان جمال نائبة عن المجلس القومي لللامومة والطفولة، وممثلين من مجلس إدارة كاريتاس مصر.

ويناقش إجتماع “كاريتاس الشرق الأوسط”، فرص العمل المشتركة، لتحسين قدرات هيئات وجمعيات كاريتاس بدول المنطقة على تلبية متطلبات العمل من أجل دعم ومساندة المجتمعات المحلية والفئات الفقيرة والمهمشة، هذا بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه أعضاء التجمع  في سبيل تحسين قدراتها المؤسسية والتنظيمية للاستجابة بشكل أفضل لتغيرات وتحولات العمل التنموي السريعة في ظل التحديات الاقتصادية الاجتماعية التي تواجه شعوب العالم.

 كما تطرق إلى  الأحداث المرتبطة بالكوارث الطارئة والهجرة، مثل ما حدث حدث في دولة السودان، بالإضافة الى دعم جهود تطوير التعليم والتنمية المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين قدرات العمل التطوعي، ومواجهة الظواهر المتصلة بالاتجار بالبشر، والعمل من أجل بناء السلام بالمجتمعات التي تعمل بها كاريتاس بالمنطقة.

*كاريتاس والتعاون مع مؤسسات الدولة :

وتقدم "كاريتاس مصر" رسالتها منذ ٥٦ عاما في مجال العمل الأهلي والتنموي والاجتماعي باعتبارها أحد أكبر جمعيات العمل الأهلي بمصر من خلال ما يقرب من ٦٤ تجمع عمل محلي ممتد من أسوان الى الإسكندرية.

وتعاونت مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية وبصفة خاصة وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليم الكبار.
 

البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر اجتماع كاريتاس مصر مع شركاء الشرق الأوسط” الذراع التنموع للكنيسة الكاثوليكية بالعالم والهجرة

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