من كرم مطاوع إلى ميدو عادل.. صناع الفن يتبارون لتجسيد أبعاد شخصية سيد درويش

كانت حياة خالد الذكر سيد درويش قصيرة، فقد توفي في سن 31 عامًا، لكنه استثمر هذه السنوات القليلة ليصنع ما لم يسبقه أحد إليه من قبل، لدرجة أن صناع الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية يتبارون لتقديم تفاصيل من شخصيته المدهشة، منذ وفاته وحتى الآن.

ويعد فيلم «سيد درويش» الذي عُرض عام 1966، من أهم الأعمال التي تناولت سيرة الراحل، ويروى الفيلم قصة حياة سيد درويش منذ نشأته فى الإسكندرية حتى وفاته المفاجئة يوم عودة سعد زغلول من المنفى.

ويستعرض الفيلم أهم المحطات فى حياته وأهم ألحانه وأغنياته، وهو من بطولة الفنان الراحل كرم مطاوع وهند رستم وأمين الهنيدي وزيزي مصطفى وناهد سمير، ومن تأليف سامي داود وإخراج أحمد بدرخان.

وفي العام السابق للفيلم، قدمت مسرحية باسم «سيد درويش»، وجسد الشخصية الفنان محمد نوح، وشاركه البطولة عدد من النجوم منهم: وداد حمدي وإسماعيل شبانة وكارم محمود وعصمت عبد العليم وأحمد أباظة، والمسرحية كانت من تأليف صلاح طنطاوي ومن إخراج أحمد طنطاوي.

كما قُدم مسلسل إذاعي باسم «سيد درويش»، من ﺇﺧﺮاﺝ ملكة نجيب، ومن تأليف جمال بدران، ومن بطولة: رشوان سعيد وإحسان القلعاوي والمرسي أبو العباس وجلال توفيق.

وفي 2013، قدم حفيده الفنان إيمان البحر درويش، سيرة جده في مسلسل تليفزيوني، من بطولة فاروق الفيشاوي في دور بيرم التونسي وإيمان البحر ودينا وومحمد لطفي ومادلين طبر ومحمود الجندي، وكتب السيناريو محفوظ عبد الرحمن وأخرجه عمر عبد العزيز، وهو مكون من 32 حلقة، وصورت مجموعة كبيرة من مشاهده بمكتبة الإسكندرية.

كما يقدم الفنان محمد عادل «ميدو عادل»، مسرحية حملت اسم «سيد درويش»، ويظهر ميدو الجانب الوطنى في شخصية درويش، إلى جانب غناء أشهر أغانيه، والعرض من إنتاج فرقة «أنغام الشباب» برئاسة الفنان ماهر عبيد، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم: لقاء سويدان وسيد جبر ورشا سامي ومحمد عنتر وسعيد البارودي وماهر عبيد ويوسف عبيد وشريف عبد الوهاب وعلاء الحريرى ومحمد الشربيني وحسام حمدي وهالة الصباح ودعاء الخولى وإيمان النحاس ومجدى عبد العزيز وأيمن صبحي.

وفي 2019، قدم مسلسل «أهو دا اللي صار»، بطولة روبي وأحمد داود، ويحكي سيرة الفنان الراحل سيد درويش ضمن الخطوط الدرامية، ولعب الشخصية الفنان الشاب محمد العمروسي.

وخلال العام الماضي، قدم المطرب الشاب مصطفى شوقي شخصية الفنان الراحل سيد درويش، من خلال مسلسل "الضاحك الباكي"، عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وكان سيد درويش من أهم خطوط المسلسل الدرامية التي قدمت بالعمل.