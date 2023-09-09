الكشف على 12 ألفًا و483 سيدة فى المرحلة الأولى لتنظيم الأسرة ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى جرى تنفيذها في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري بإدارات "الواسطى، بني سويف، ناصر، الفشن" ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كل مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

المرحلة الأولى انطلقت من خلال 118 وحدة صحية ثابتة

أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 118 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و8 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى المواقع المحرومة من الخدمة، حيث وصل إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 12 ألفا و483 سيدة حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 11 ألفا و213 سيدة "2421جدد+8792" مترددات.

جرى تركيب 72 لولب هرموني، و1459 لولب نحاسي، 1009 حبوب آحادية، 5249 حبوب مركبة، و194 واقي، و2529 حقن أحادية، و753 حقن مركبة، و500 كبسولات، و165 سونار، و15 حالة متابعة حمل، و642 كشف نساء، وتقديم المشورة لعدد 4539 سيدة.

وكيل وزارة الصحة يوجه الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة مديحة سري ومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية.

انطلاق المرحلة الثانية غدًا الأحد

تنطلق المرحلة الثانية غدا الأحد 10 سبتمبر وتستمر حتى 14 من نفس الشهر، وتشمل إدارات ببا، سمسطا، إهناسيا ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.

الحملة توفر مجموعة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة

وأضافت أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية.