تنظيم ماراثون لذوى الهمم بالممشى السياحى فى بنى سويف الجمعة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، فريق نادي روتاري بني سويف، لمناقشة التفاصيل الخاصة بتنظيم ماراثون لذوي الهمم من الصم والبكم، وينظمه النادي بالتعاون مع المحافظة، بحضور: الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وفيفي جرجس، رئيس نادي روتاري بني سويف، وداليا مكرم، سكرتير النادي، ونهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة.

محافظ بنى سويف يستعرض تفاصيل الاحتفالية

استعرض المحافظ تفاصيل الاحتفالية، التي سينظمها النادي صباح يوم الجمعة المقبل 15سبتمبر الجاري، وتتضمن انطلاق ماراثون مشي داخل الممشى السياحي لكورنيش النيل، بداية من أمام ديوان عام المحافظة.

50 شابًا وفتاة يشاركون فى الماراثون

حيث سيشارك نحو 50 شابًا وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، مع تنظيم العروض الفنية والأغاني الوطنية، بجانب تنظيم معرض لمنتجات الصم والبكم.

محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة

ووجّه محافظ بنى سويف بتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم، للدفع بالجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء، واستثمار وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ، الذي يساعدهم على العمل والإبداع، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لذلك من خلال خطوات وبرامج عديدة يتم تنفيذها عن طريق تضافر كل الجهود العاملة في المجال.

وأكد أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيًا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة، لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذى توليه القيادة السياسية لهم، من خلال التوجيه بمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المناسب والمطلوب، والحرص على توظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع.