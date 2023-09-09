السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا بيجول يترأس صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل

الانبا بيجول
الانبا بيجول

ترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر صلاة القداس الإلهى بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل - رونشير - فرنسا بحضور القمص شاروبيم المُحرقي و القمص بضابا المُحرقي اللذان يخدمان بالدير وبحضور الراهب القس زكريا المُحرقي.

وقام نيافته بعد صلاة الصلح بسيامة مجموعة من الشمامسة في درجة إبصالتس (مرتل).

وفي السياق ذاته، قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بمشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا ومجموعة من الآباء أول أمس بصلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارجرجس.

ثم قام نيافة الأنبا بيجول بإعطاء كلمة روحية لاجتماع السيدات.

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يأتي ذلك في إطار الرحلة الرعوية التي يقوم بها الأنبا بيجول أسقف دير المحرق بأسيوط لبعض ايبارشيات قارة اوروبا.

وكان قد وصل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر،  إلى فرنسا.

وكان في استقباله في المطار بفرنسا الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، والراهب القمص بضابا المُحرقي الذي يخدم هناك بالإيبارشية، ويرافق الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي. 

الأنبا بيجول؟

وُلد الأنبا بيجول في محافظة قنا عام 1966م، وهو حاصل على بكالوريوس كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1988م، وبعد أدائه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية، وفي عام 2000م التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق وسيم راهبا في عام 2001م بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس، ونال نعمة الكهنوت في عام 2008م، وكان نيافته أحد الآباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير. كما أنه خدم في تجهيز وإعداد الطعام لمجمع الرهبان.

 ومن محبته وشغفه للعلوم الكنسية وللمزيد من المعرفة حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008م من الكلية الإكليريكية بدير المحرق كما أنه حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015م. ثم قام بالتدريس وبعد تخرجه فى الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها ثم عين وكيلا لها في العام الدراسي 13/2014 م.

الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر صلاة القداس الإلهي بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل - رونشير - فرنسا والقمص بضابا الم حرقي القمص شاروبيم الم حرقي أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق

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