الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بيجول يترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديسة دميانة بفرنسا

الانبا بيجول خلال
الانبا بيجول خلال الصلاة

ترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، صلاة القداس الإلهي وذلك بكنيسة القديسة دميانة والقديس الأنبا توماس.

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جاء ذلك بمشاركة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا ومجموعة من الآباء الرهبان.

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وكان قد وصل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر مساء أمس إلى فرنسا.

وكان في استقباله في المطار بفرنسا الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، والراهب القمص بضابا المُحرقي الذي يخدم هناك بالإيبارشية، ويرافق الأنبا بيجول في رحلته الراهب القس زكريا المُحرقي. 

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الأنبا بيجول؟

وُلد الأنبا بيجول في محافظة قنا عام 1966م، وهو حاصل على بكالوريوس كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1988م، وبعد اداءه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية، وفي عام 2000م التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق وسيم راهبا في عام 2001م بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس، ونال نعمة الكهنوت في عام 2008م، وكان نيافته أحد الأباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير. كما إنه خدم في تجهيز واعداد الطعام لمجمع الرهبان. ومن محبته وشغفه للعلوم الكنسية وللمزيد من المعرفة حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008م من الكلية الإكليريكية بدير المحرق كما انه حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015م. ثم قام بالتدريس وبعد تخرجه من الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها ثم عين وكيلا لها في العام الدراسي 13/2014 م.

و كانت قد اجريت انتخابات بين رهبان الدير في المقر البابوي بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادي النطرون وسط عناية ومحبة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ادام الله حياته، ومشاركة الأنبا روفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف والبهنسا والمشرف على الدير في ذلك الوقت، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى، ونيافة الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد والواحات، حصل أبونا بيجول المحرقي فيها على أعلى الأصوات وسط مباركة وفرحة مجمع الرهبان.

ويجرى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، حاليًا زيارة رعوية لبعض إيبارشيات أوروبا.

أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق العامر الانبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم الم حرق نيسة القديسة دميانة والقديس الأنبا توماس القديسة دميانة والقديس الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء

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