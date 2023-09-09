بالأسماء.. تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية 11 عقد عمل للشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة، وذلك للعمل فى 7 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى، مؤكدة متابعتها هذه الفرص بعد استلامها والتأكد من مراعاة الحد الأدنى للأجور فى كافة العقود، وذلك ضمن جهود المديرية بالتنسيق مع المنشآت لتشغيل تلك الفئة ودمجها في سوق العمل وذلك لاستيفاء النسبة القانونية التي حددها القانون لعمل تلك الفئة داخل المنشآت، ومتابعة التشغيل بعد استلامها للعقود داخل المنشآت من خلال الجهات التابعة للمديرية، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لإعاقتهم، لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإلزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

فرص عمل

وأشار محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، إلى أن الشركات التي وفرت تلك الفرص هي: شركة قناة السويس للخدمات البيئية، وشركة دبى للملابس الجاهزة ، وشركة ماجيك للشنط، ومصنع هوت دينيم، وشركة كازيون، والشركة التركية للصناعات الكهربائية ، وشركة أولاد جوهر، كما تضمنت أسماء الشباب من ذوى الهمم أحمد محمد على، وآية جمال عبد الرازق، ومحمد السيد عبد العزيز، وعوض السيد عوض، ومحمد محمد عبد الهادى ، ومحمد عثمان محمد، وأميرة محمد يوسف ،وأشرف محمد مسلم سليم، ومحمد عبد الفتاح عبد العال ، ونورا محمد الغريب ، والغنيمى عبد الله محمد، مؤكداً استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص ومتابعة تلك الفرص من خلال مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة المنتشرة فى كل أرجاء المحافظة.

تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم

تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم

تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم

تسليم عقود عمل جديدة لذوى همم