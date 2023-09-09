السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة تضبط 276 طن سلع تموينية بإجمالي 2400 قضية خلال شهر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجهت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

ضبط 276 طنًا من السلع الغذائية والتموينية بهدف الاحتكار
واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مباحث التموين بالجيزة خلال الشهر، والتي تمكنت من ضبط 276 طنًا من السلع الغذائية والتموينية بهدف الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة المخالفين بإجمالي 2400 قضية، ضمن إطار الحملات الرقابية للتصدي لجشع بعض التجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمكنت مباحث التموين من ضبط 256 طنًا و500 كجم من السلع الغذائية الأساسية غير صالحة للاستهلاك الإنساني وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي شملت "هياكل دواجن وسكر ومكرونة وملح طعام وجبنة موتزاريلا وزيت زيتون وبسطرمة وسمن وأرز وشوكولاتة وصلصة وعصائر وكاتشب وسجائر محلية ومستوردة ومعسل وعجوة ومخلل ودقيق فاخر وزيت طعام ومنظفات معطرة دوني ولافندر وفول صحيح ومياه خضراء للسيارات وألوان صناعية ومسحوق زهرة وعسل أسود وحلاوة طحينية وطحينة ولحوم ضأن وأطواب قماش وزيت سيارات".
 

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه في مجال المطاحن والمخابز، أسفرت الحملات عن ضبط 18 طن و500 كجم دقيق مدعم وتحرير 965 قضية، شملت 5 قضايا تجميع واستيلاء على دقيق مدعم، و110 قضية عدم حمل شهادة صحية، و400 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و360 قضية غير مطابقة للمواصفات، و90 قضية إدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية، تم تحرير 37 قضية حجب واحتكار سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير عدد ٣ قضية لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية 

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية، تم تحرير 3 قضايا لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال المحلات العامة، تم تحرير 1344 قضية، شملت 320 قضية عدم حمل شهادة صحية، و391 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و330 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و303 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد اللواء محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تموين قضايا تموينية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

غلق جزئي لكوبري أبوالنمرس القديم اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي

محافظ القاهرة: مصر تبنت استراتيجيات تحقيق التنمية المحلية المتكاملة

نائب محافظ القاهرة تتابع جهود تطوير المنطقة الجنوبية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط المتحف المصرى الكبير 

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية

محافظ القاهرة يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

بدء الدراسة ببرنامجي الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بـ"آداب سوهاج"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء ايران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب