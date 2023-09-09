السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان للصومال

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الدكتور محمد علمي إبراهيم، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة الصومال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الصحة يشكر الرئيس السيسي لدعمه المؤتمر العالمي للسكان والصحة

توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بين مصر والصومال

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بين مصر والصومال، حيث استمع الوزير إلى رغبات ومقترحات الجانب الصومالي في مجالات التعاون حسب احتياجات الدولة الشقيقة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، والاستفادة من خبرات مصر في آليات وإجراءات وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تم إطلاقها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إلى الجانب الصومالي للاطلاع عليها، وعقد لقاءات بين مسئولي البلدين للتعرف على آليات ومراحل العمل بالاستراتيجية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن استعداده للتوسع في مجالات التعاون بالقطاع الصحي مع الصومال، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وتلبية احتياجات مواطنيها، في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة)، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق حينها التوصيات النهائية للمؤتمر الدولي.

في بداية كلمته، وجه وزير الصحة والسكان الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بتقديم كل سبل الدعم للقضايا السكانية، فضلًا عن دفعه لإنجاز وإنجاح هذا المؤتمر العالمي، للخروج بنتائج مرجوة تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية.

وزير الصحة والسكان القطاع الصحي مؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تنمية مستدامة الدعم للقضايا السكانية الزيادة السكانية

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يناقش تقريرًا بشأن المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًا

قادمة من المغرب.. بعثة المصرى تصل إلى مطار برج العرب

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 .. وفوائد العمل به

وزير الأوقاف: من يملك المعلومة يملك القوة.. والسيطرة على الفضاء الإلكترونى ضرورة

الرئيس السيسى أمام قادة العالم فى قمة العشرين: نتطلع لتحقيق آمال شعوبنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب