وزير الصحة يوجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان للصومال

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الدكتور محمد علمي إبراهيم، وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة الصومال، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بين مصر والصومال

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بين مصر والصومال، حيث استمع الوزير إلى رغبات ومقترحات الجانب الصومالي في مجالات التعاون حسب احتياجات الدولة الشقيقة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، والاستفادة من خبرات مصر في آليات وإجراءات وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تم إطلاقها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.



وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إلى الجانب الصومالي للاطلاع عليها، وعقد لقاءات بين مسئولي البلدين للتعرف على آليات ومراحل العمل بالاستراتيجية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن استعداده للتوسع في مجالات التعاون بالقطاع الصحي مع الصومال، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وتلبية احتياجات مواطنيها، في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة)، وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق حينها التوصيات النهائية للمؤتمر الدولي.

في بداية كلمته، وجه وزير الصحة والسكان الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بتقديم كل سبل الدعم للقضايا السكانية، فضلًا عن دفعه لإنجاز وإنجاح هذا المؤتمر العالمي، للخروج بنتائج مرجوة تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية.