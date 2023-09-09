السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"صالون نفرتيتي" بقصر طاز ومنتدى ثقافة وإبداع بمركز الإبداع الفني غدا

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساء غد الأحد، أمسية جديدة من أمسيات صالون نفرتيتي الثقافي، والتي تعقد  تحت عنوان "الموسيقى من ترانيم المعابد الى التكنو هاوس".

ويناقش ضويف الأمسية كل ما يتعلق بالموسيقى وتاريخها بما في ذلك الإبداعات الفنية للإيقاع والنغم والصوت منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفنون الموسيقية الحديثة، كما يتناول اللقاء الطريقة التي أصبحت بها الموسيقى جزءً أصيلاً من ثقافة المجتمعات البشرية في كل مكان، واستخدامها في مختلف الفنون الإبداعية، بما في ذلك المسرح ودور السينما والراديو والتلفزيون.

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يشارك في اللقاء ضيوف الصالون: دكتورة رشا طموم- أستاذة النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أحمد مصطفي - أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مروان فوزي أستاذ النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، كما يقدم المطرب الشاب محمود عزت، والعازف آسر أدهم عدد من الفقرات تمثل مختلف الاتجاهات والمدارس الفنية والموسيقية.

يشار إلى أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد الأحد الثاني من كل شهر لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية، ويتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبد الحميد وفتحيه الدخاخني.

غدًا.. الهوية المصرية بصالون "نفرتيتى" الثقافى بقصر الأمير طاز

صالون نفرتيتي الثقافي قصر الأمير طاز منتدى ثقافة وإبداع بمركز الإبداع الفني فعاليات صندوق التنمية الثقافية الموسيقي من ترانيم المعابد إلي التكنو هاوس شباب المترجمين فى الجامعات المصرية

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