السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 14 ألف طن بضائع و721 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و217 سيارة.

حركة الواردات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 379 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة  و129 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1904 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا القاهرة الحرية ميناء نويبع

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