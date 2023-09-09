سفارة اليابان بمصر تصدر بيانا بشأن تصريف مياه "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية

أصدرت سفارة اليابان في مصر بيانا توضح فيه موقف بلادها بشأن تصريف المياه من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

مصر تثق في تعامل اليابان

وقالت السفارة في بيان لها: “قام وزير الخارجية الياباني هاياشي، الذي زار مصر خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، بتوضيح موقف اليابان من خلال الإشارة إلى تقرير وتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنظرائه المصريين، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تفهمه لموقف اليابان وثقته في تعاملها مع هذا الأمر، كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضًا عن ثقته في تعامل اليابان حيال هذا الشأن”.

وتابع البيان: “لقد تم توضيح موقف اليابان فيما يتعلق بهذا الشأن مؤخرًا من جانب سفارة اليابان في يوم 3 سبتمبر الجاري، وأيضًا في يوم 6 سبتمبر من قبل المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، السيدة أوكانو، التي رافقت وزير الخارجية هاياشي خلال زيارته”.



تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية

وقال البيان: “لقد خلص التقرير الشامل الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي إلى أن تصريف المياه المعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم ALPS، في البحر يتوافق مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة، وأن تأثير الإشعاع على البشر والبيئة لا يكاد يُذكر وبناءً على ذلك، وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) في تصريف المياه المعالجة بالبحر بدايةً من يوم 24 أغسطس”.

وتابع: “حتى بعد بدء التصريف في البحر، ستتخذ اليابان كل التدابير الممكنة لضمان سلامة التصريف، ولن تقوم بتصريف أي شيء من شأنه أن يؤثر سلبًا على صحة الناس أو البيئة، وبعد بدء التصريف، يتم تنفيذ عدة أنواع مختلفة من الرصد بطريقة متكاملة ومتعددة الجوانب، وبمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيتم نشر البيانات بسرية وبشفافية عالية، كما تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد والإعلان عن أن تركيز التريتيوم الموجود في المياه المنبعثة أقل بكثير من المعايير التنظيمية، وأوضحت كل هذه البيانات تؤكد عدم وجود مشاكل من الناحية العلمية”.

واستكمل: “بالإضافة إلى ذلك، وفي حال تجاوز تركيز النشاط الإشعاعي للمعايير المحددة، وهو أمر غير محتمل، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك عدم الإطلاق أو إيقاف الإطلاق”.

وأضاف: “وفي المستقبل أيضًا، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاركتها في المراقبة، حيث سيتواجد موظفو الوكالة داخل محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو، وسيقومون بنشر بيانات المراقبة في وقتها الفعلي من داخل المحطة. ومن خلال تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عمليات الرصد الإضافية وتقييمها للمراجعات التي تجريها اليابان، سنقوم بالتأكيد على أن عملية تصريف المياه المعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم ALPS في البحر متوافقة مع معايير السلامة المحددة، بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بسلامة تصريف المياه المعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم ALPS في البحر، فقد أوضحت حكومة اليابان بعناية وبالتفصيل جهود اليابان في هذا الشأن في المؤتمرات الدولية والمحادثات الثنائية، كما تعمل بجدية على تقديم الضمانات اللازمة لضمان سلامة التصريف، وبالرغم من كل ذلك، من المؤسف للغاية أن تقوم الحكومة الصينية بالعمل على توسيع وتشديد القيود على استيراد المنتجات البحرية اليابانية، بدلاً من أن تستمع إلى التفسيرات العلمية من الجانب الياباني، ومن أجل ضمان الفهم الصحيح تجاه هذا الشأن على الصعيدين المحلي والدولي، ستواصل اليابان تقديم معلومات دقيقة تستند إلى أدلة علمية وستتخذ التدابير اللازمة بدرجة عالية من الشفافية، بما في ذلك التدابير المضادة لمحاولات نشر المعلومات المغلوطة".