"زورونى كل سنة مرة" على دقات إيقاع سعيد الأرتيست احتفالا بمئوية سيد درويش

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء الجمعة، حفلًا فنيًا لعازف الإيقاع العالمي الفنان سعيد الآرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية، في حفل كامل العدد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية وبحضور العديد من الجنسيات المختلفة، ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئة لرحيل فنان الشعب سيد درويش.

وقدم “الأرتيست” خلال الحفل مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة، وبدأ الحفل ب “مقطوعة عزيزة ” برفقة فرقته التي تضم العديد من عازفين الإيقاع المتميزين.

مواهب جديدة ضمن الحفل الفني

وعلى دقات الإيقاع قدمت الفرقة تراك “تفاصيل، دقات المواهب، ميدلي إسكندراني، مجانيني"، وقدمت الموهبتين السكندريتين ”سارة ويارا" أغنيتي من فوق شواشي الذرة من الفلكلور السكندري، ومتي أشوفك.

وتغني الطفل شادى محمد برائعة الموسيقار محمد الموجي"يا أحلي إسم في الوجود"، التي تفاعل معها الجمهور، وقدم الموهبة الصاعدة آدم البنا أغنيتي "جرحونا برمش عين، على اللي جري"، وشارك عازف الربابة محمود شاكر وعازف المزمار سيد الحسيني بمقطوعات مختارة من الفلكلور الصعيدى،كما قدمت الفنانة هدى السنباطي ميدلي غنائي من الفلكلور المصري.

روائع سيد درويش

واحتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويش مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي والتي تتزامن هذا الشهر، تغنت الموهبة الشابة سهيلة بهجت بأغنيتي "أهوه ده اللي صار، زوروني كل سنة مرة"، وأختتم المشاركين الحفل بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" تفاعل معها جمهور الحفل بالغناء والتصفيق الحار.

ذكرى رحيل بليغ حمدي

وكانت قد احتفلت أوبرا الإسكندرية، بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، في حفل فني بأولى الحفلات الفنية في الموسم الفني الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام ومشاركة نجوم الفرقة.

وقدمت الفرقة الموسيقية ميدلي لألحان الموسيقار الكبير أداء الفرقة الموسيقية، “قولو لعين الشمس، تخونوه، علي قد ما حبينا، زى العسل، عاشقة وغلبانة، موعود، طائر يا هوي، ميتي أشوفك ،العيون السود، حبيبتي من تكون، ألف ليلة وليلة”، واختتم نجوم الأوبرا الحفل برائعة العندليب الأسمر "التوبة".

حفل سعيد الأرتيست بأوبرا الإسكندرية

حفل سعيد الأرتيست بأوبرا الإسكندرية

حفل سعيد الأرتيست بأوبرا الإسكندرية

حفل سعيد الأرتيست بأوبرا الإسكندرية