خالد سليم يتألق في حفل أوبرا الإسكندرية ويداعب الجمهور "وحشتوني أوي"

تألق الفنان خالد سليم، في حفله مساء اليوم الخميس، الذي أحياه على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبدأ "سليم " حفله بتحية جمهور الإسكندرية قائلًا: "وحشتوني أوي أوي.. أنا بعشق اسكندرية" وتفاعل مع جمهور أوبرا الإسكندرية بالغناء مرددين "بنحبك يا خالد".

وقدم خالد سليم باقة من أغانيه المميزة منها: اللي فات مات، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، مين ده، عشنا قد إيه، كل نظرة، ياجميل، حلم عمري، في طريق الهوى، أنا حبيت، هتروح بدرى ليه، نسم، عيش، ياللي غايب عني، عشمني، مخنوق، بلاش الملامة"، كما غنى سليم رائعة الفنانة فيروز اديش كان في ناس.

المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية

وكانت قد أكدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المهرجان الصيفي بالإسكندرية على أن مسرح سيد درويش العريق، مرتبط بأسم هام جدا في تاريخ الفن والموسيقى، مشيرة إلى أن دار الأوبرا تنظم كل عام عدة حفلات بمدينة الإسكندرية.

وأضافت أنه على مدار فصل الصيف تقدم أوبرا الإسكندرية العديد من الحفلات لفرق موسيقية مختلفة، موضحة أن الأوبرا تقدم للجمهور جميع المتواجدة والتي تتناسب مع المكان والذوق العام، وتحسين الذائقة الموسيقية.

احتفالية مئوية سيد درويش

وفي سياق آخر تستعد دار أوبرا الإسكندرية خلال سبتمبر المقبل لإقامة فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الإحتفال بمرور 100 عام على رحيل عبقري الموسيقى فنان الشعب الشيخ "سيد درويش" تخليدًا لذكراه.

وولد فنان الشعب سيد درويش بحي كوم الدكة الذي يقع فيه مسرح سيد درويش الذي حمل اسمه حيث رحل عن عالمنا يوم العاشر من سبتمبر في عام 1923، عن عمر يناهز 32 سنة، ويعد من أهم وأكبر مجددي الموسيقى والغناء في العصر الحديث.

حفل خالد سليم بأوبرا الإسكندرية

حفل خالد سليم بأوبرا الإسكندرية

حفل خالد سليم بأوبرا الإسكندرية

حفل خالد سليم بأوبرا الإسكندرية