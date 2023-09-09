مدير سابق بالتعليم: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لأنه جعل "مصر جديدة"

أكد طلعت عبد المقصود، مدير عام التربية والتعليم بـالمنيا أنه يؤيد ترشيح الرئيس السيسي لما قام به من جهد مشكور وعمل موصول في جعل مصر جديدة فعلا وتستحق الجمهورية الجديدة في البلاد وفي الريف وفي الجنوع والكفوروهذا هو ما أقوله لتأييد الرئيس.

طلعت عبد المقصود

وقال طلعت إن إنجازات الرئيس واضحة وضوح الشمس في جميع المجالات يكفيه أنه أعاد الأمن والأمان للبلاد بعد فترة كبيرة من الفوضي والإنفلات الأمني كما قام بمشروعات عملاقة من إنشاء ورصف طرق ومبادرة حياة كريمة التي نقلت الريف المصري نقلة حضارية ورفعت مستوي المعيشة لأهالي القري بعد إهمال لسنوات طويلة، كما أنها أعطي صحة المواطن المصري أولوية كبيرة وأهتماما خاصا فأطلق المبادرات التي تقوم بالأنتقال للمواطنين والكشف عليهم وتقديم العلاج لهم مجانا ومنها مبادرة أكتشاف وعلاج الفيروس الكبدي سي ومبادرة الكشف علي الأورام الثديية للمرأة ولم يترك حتي الأطفال فأطلق مبادرات علاج عيوب السمع والتقزم وغيرها مثل مبادرة 100 مليون صحة.

أضاف طلعت أن الرئيس أحدث نهضة حقيقية في ربوع مصر سواء في الإنشاءات فتم بناء المدارس والمستشفيات الجديدة وأعاد تطوير السكك الحديدية وقام بإنشاء طرق جديدة ورصفها وتأهيلها لتكون شبكة الطرق في البلاد في أفضل حال كما أدخل للبلاد أحدث وسائل النقل مثل مشروع القطار السريع وما يقوم به من مشروعات لم نكن نحلم به مؤكدا أن الرئيس يعمل بإخلاص وتفاني لبلاده وحب كبير لأبناء شعبه والذي يبادله هذا الحب ويقف خلفه يؤيده ويدعمه بكل قوة حتي يستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات للمصريين.

وأشار طلعت إلى أن ماحدث علي أرض الواقع وما سيحدث هو بمثابة نقلة حضارية تستحق أن تكون الجمهورية الجديدة وهذه المشروعات هي نظرة مستقبلية وتفكير حكيم من الرئيس لأنه يهتم بالمستقبل والأجيال القادمة حيث كان كل حاكم سابق يهتم بالحاضر ويترك المستقبل للمجهول فيظلم الأجيال الجديدة ألا أن الرئيس قال في بداية حكمه للبلاد أنه سيجعل مصر ام الدنيا وقد الدنيا كلها وها هو يحقق ما وعد به علي أرض الواقع.