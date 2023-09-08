إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت من رصد وإزالة 16 حالة تعدي ومخالفات بناء وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١حالة ازالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث قام يسري محمد عبد المجيد نائب رئيس المركز يرافقه فرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بالحسينية و إدارة الاشغالات والازالات بردم حالة بناء مخالف خلف المركز الطبي بحي جنوب علي مساحة ١٠٠متر الى جانب ٤ حالات بحوض القصبي الشارع السادس والسابع والخامس علي مساحة ٣ قراريط و حالتين بالحسينية ونزلة الدليل علي مساحة ٣ قراريط وحالة بحوض الجزار علي مساحة ٧ أسهم كما تمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الازالات من ازالة ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد بعزبة الشريف وقرية الصعايدة مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف نواب رئيس المركز والمدينة قامت برصد وأزاله في المهد لعدد 5 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بكل من قطاع منبال وحي غرب المدينه بمساحه اجماليه ٦٤٥ متر باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور رئيس قريه منبال، ورئيس حي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية ومدير الإزالات، لافتًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

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