باحث بمعهد واشنطن: الهدف من اليورانيوم المنضب اختراق الدبابات الروسية

قال الدكتور سمير تقي، الباحث في معهد واشنطن للدراسات، إن قضية اليورانيوم المنضب هي قضية تحمل انطباعاً درامياً، لكن عمليًا فإن اليورانيوم المنضب لا يستخدم بصفته الإشعاعية، بل يستخدم بصفته كمعدن.

وأضاف الدكتور سمير تقي خلال مداخلة ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليورانيوم المنضب له اسم كبير في العلاقات الدولية، لكن عملياً هو لا يعتبر سلاح دمار شامل.

وأوضح أن الهدف من اليورانيوم المنضب استهداف الدبابات الروسية واختراقها، بالإضافة إلى اختراق بعض الخنادق العميقة التي بناها الروس على خمس مسارات متتالية، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية لا تعتبر باستخدام اليورانيوم المنضب على رأس هذه القنابل لأن اليورانيوم معدن صلب جدًا.