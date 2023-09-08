أستاذ اقتصاد توضح أبرز أهداف قمة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي

كشفت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، عن أبرز أهداف قمة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مجموعة العشرين تعتبر نفسها مجلس إدارة العالم، لأن هذه المجموعة تجتمع لمحاولة منها في ضبط زوايا العالم الاقتصادية واستعدال البوصلة الاقتصادية المفقودة.

وأضافت أن هذه المرة يلتقي أثرياء العالم في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم يكن في حسبان أن يستسلم الجميع لطول أمد الحرب.

وأشارت إلى أن قمة العشرين كاشفة لأن أمامها مجموعة من الاختلافات في الرأي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والذي يمكن أن يخرج القمة عن مسارها الطبيعي أولاً على صعيد القضايا الكلية العالمية والأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الديون.