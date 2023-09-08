الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد توضح أبرز أهداف قمة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي

قمة العشرين
قمة العشرين

كشفت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، عن أبرز أهداف قمة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مجموعة العشرين تعتبر نفسها مجلس إدارة العالم، لأن هذه المجموعة تجتمع لمحاولة منها في ضبط زوايا العالم الاقتصادية واستعدال البوصلة الاقتصادية المفقودة.

وأضافت أن هذه المرة يلتقي أثرياء العالم في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم يكن في حسبان أن يستسلم الجميع لطول أمد الحرب. 

وأشارت إلى أن قمة العشرين كاشفة لأن أمامها مجموعة من الاختلافات في الرأي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والذي يمكن أن يخرج القمة عن مسارها الطبيعي أولاً على صعيد القضايا الكلية العالمية والأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الديون.

 

قمة العشرين اكسترا نيوز استاذ الاقتصاد وفاء علي الرئيس السيسي

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