الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على نسخة نادرة من كتاب هاري بوتر وبيعه بمزاد "القصص الخيالية"

هاري بوتر
هاري بوتر

شهد مزاد بريطاني، اليوم الجمعة، بيع كتاب نادر لهاري بوتر تم العثور عليه في مدرسة ابتدائية في أوكسفوردشاير، والذي فشل في الأصل في البيع "نهاية خيالية"، حيث تم شراء الكتاب في النهاية بآلاف من قبل رجل أعمال محلي.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بيعت نسخة غير مصححة من كتاب هاري بوتر وحجر الفيلسوف مقابل 15 ألف جنيه إسترليني أمس بعد فشلها في تحقيق السعر الاحتياطي عند طرحها للبيع بالمزاد يوم الثلاثاء.

 ويخطط المالك الجديد – وهو من فارينجدون، أوكسفوردشاير – لعرض الكتاب في متحف محلي على أمل جذب السياحة إلى المنطقة.

تفاصيل النسخة المصححة في الخطأ 

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ويحتوي الدليل غير المصحح على خطأ مطبعي في اسم جيه كيه رولينج - مكتوب بـ "JA Rowling" على صفحة العنوان، حيث أنه تم شراؤها مقابل جنيه إسترليني واحد في عام 1997 من قبل مدرسة سانت كينيلم الابتدائية في أحد المستودعات. 

وقال بوب ألدر، المدير السابق للمدرسة: "لم يكن يُعتقد أن لها أي قيمة، ومع ذلك، كان معروفًا من التغطية الصحفية أن القصة كانت شيئًا مميزًا، وأن قراءة مقتطفات منها للأطفال ستشجعهم على امتلاك نسختهم الخاصة".

وسرعان ما اشترت المدرسة الطبعات الأولى، مما يعني أن النسخة التجريبية تركت على الرفوف دون أن تمس إلى حد كبير، بحلول عام 2002، أدركت المدرسة أن الدليل - وهو واحد من 200 دليل فقط طبعته دار بلومزبري - قد يكون له قيمة بسبب شعبية سلسلة الكتب، وتم تخزينه بعيدًا. 

وأضاف: مع ذلك، في عام 2015، اختفت النسخة، و"كان هناك قلق من أنها قد تم التخلص منها في إحدى الكتب القديمة ذات الغلاف الورقي"، حيث أنه تم العثور على الكتاب في خزانة الملابس هذا الصيف، وقررت المدرسة طرحه للبيع. لقد دخلت تحت المطرقة بسعر إرشادي يتراوح بين 15000 جنيه إسترليني و 20000 جنيه إسترليني لكنها لم تصل إلى احتياطيها.

 ومع ذلك، كانت الفائدة بعد المزاد مرتفعة، ووافق المشتري المحلي على سعر قدره 15000 جنيه إسترليني. وقال ألدر إن الأموال ستخصص لمساعدة أطفال المدارس على "تنمية حبهم للأدب".

قال المشتري: "أنا سعيد للغاية لأنني حصلت على مثل هذا النص الأيقوني والمهم وأن أكون قادرًا على الاحتفاظ به في المقاطعة ليستمتع به الآخرون". "السبب الرئيسي للشراء هو زيادة عدد زوار فارينجدون.

"لدينا شراكة مع مجلس مدينة فارينجدون ونأمل أن نتمكن من عرض الكتاب في متحف المدينة، الذي يقع في منزل المضخة القديم، في الأشهر المقبلة. لدى فارينجدون الكثير لتقدمه ونأمل أن يمنح هذا الاستحواذ دفعة ترحيب للمدينة والمدرسة في مينستر لوفيل التي تم الحصول عليها منها.

قال جيم سبنسر، رئيس قسم الكتب في هانسونز، إنه "لم يشك أبدًا" في أنها ستباع، وأنه "كان متشككًا عندما لم يشعل الكتاب معركة مزايدة". 

وأضاف أن البيع أظهر "بالضبط سبب وجود احتياطيات لدينا" وأنه "كان من الخطأ السماح للتاجر بالحصول على صفقة من أجل بيع سريع".

وأضاف سبنسر: "ما لم أكن أتوقعه هو نهاية هذه الحكاية الخيالية ببقاء الكتاب في المنزل في أوكسفوردشاير ومشاركته مع الجمهور".

كتاب نادر لهاري بوتر مدرسة ابتدائية في أوكسفوردشاير فشل في الأصل في البيع نهاية خيالية رجل أعمال محلي

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