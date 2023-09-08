الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة

محل بدون ترخيص
محل بدون ترخيص

شنَّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتيّ "القاهرة- الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج إيجابية.

وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع- محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "7,120 طن مواد غذائية- 3,75 طن لحوم مُصنعة- 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياه معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة- 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية: "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة البيئة والمسطحات حملة م كبرة المواد الغذائية حماية البيئة زجاجة مياة معدنية لتر زيت طعام

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