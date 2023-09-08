ضبط 6 مصانع دون ترخيص فى القاهرة والجيزة

شنَّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتيّ "القاهرة- الجيزة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج إيجابية.

وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع- محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "7,120 طن مواد غذائية- 3,75 طن لحوم مُصنعة- 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياه معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة- 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية: "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.