الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن أرز مجهول المصدر ومخبز لتجميعه 82 بطاقة تموينية فى حملة بالإسكندرية

حملات تموينية بالإسكندرية
حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عدة حملات بنطاق المحافظة، بناءً على تعليمات المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية  للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.

وفي هذا الصدد قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و تحت إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية لحيازته أرز حر مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على 40 شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى واحد طن أرز مجهول المصدر.

كما تم ضبط أحد المحلات يقوم ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 350 علبة سجائر.


ضبط 82 بطاقة تموينية

كما قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام للإدارة، و أحمد حسن وأحمد على مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية فجرية على المخابز البلدية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر جنحة لأحد المخابز البلدية المدعمة بمنطقة أبيس لتجميعه 82 بطاقة تموينية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرير محضر تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضر تصرف في 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.


ضبط 3620 علبة سجائر في حملات بالإسكندرية

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط تروسيكل يقوم بتجميع السجائر و توزيعها بالسوق السوداء وذلك لحيازته 2500 علبة سجائر  بوكس، 500 علبة سجائر كليوباترا، 550 علبة سجائر  LM ، و70 علبة سجائر كريلا، وتم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية الرقابة على الأسواق والمخابز حملات تموينية تموين الإسكندرية

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