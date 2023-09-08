الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مبروك كسبت جايزة".. حيلة جديدة لنصاب في محافظة المنيا

متهم
متهم

نجحت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة  جرائم الأموال العامة، في ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك.

تحريات عن نصاب المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

ضبط النصاب واعترافه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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