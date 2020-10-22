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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعقود عمل مزورة.. ضبط «نصاب» تسفير الشباب بالمنيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:19 م
ضبط نصاب
ضبط نصاب
مريم جبل وعمرو المزيدي
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تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا، بقيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج زاعمًا توفير عقود عمل لهم بمرتبات مجزية بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها وقام بتسليم الشاكي عقد عمل وهميا منسوبا صدوره لإحدى المؤسسات بتلك الدولة العربية ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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