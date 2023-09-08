تضامن المنوفية تكرم الحاجة زبيدة.. وتحرير 6026 أمي خلال مبادرة لا للأمية مع تكافل

كرمت الهيئة القومية لتعليم الكبار الحاجة زبيدة أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية في مصر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأمية، وشهد التكريم عدد من قيادات الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي.

تكريم الحاجة زبيدة أكبر حاصلة على محو الأمية بالمنوفية

وقدم الدكتور محمد يحيي ناصف، رئيس هيئة تعليم الكبار خلال الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت بمقر الهيئة بالقاهرة بمناسبة اليوم العالمي للأمية، بتكريم الحاجة زبيدة عبد العال أيقونة مصر في التحرر من الأمية، كما أثنى على الجهد المبذول من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية في المبادرة وآليه تنفيذها، بحضور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، الدكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة المسئولين عن المبادرة بوزارة التضامن.

مبادرة لا أمية مع تكافل حررت 6026 أُمي بالمنوفية

ويأتي ذلك التكريم نتاج لثمار الدور الفعال الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تنفيذ مبادرة لا أمية مع تكافل والوصول بعدد المتحررين لعدد 6026 متحرر من الأمية في أقل من عام، بقيادة مدير المديرية السابق إمام فوزي، واستكمل المسيرة محمد جمعة مدير المديرية وتنسيق سوزي صبحي سند مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية والمنسق العام للمبادرة في المنوفية.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، عن اختبار 2000 شخص، ضمن مبادرة محو الأمية وتعليم الكبار وفي انتظار نتائجهم وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالمبادرة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وبدأ الاجتماع بتهنئة وفد التضامن مدير فرع هيئة تعليم الكبار الجديدة ، بمناسبة توليها منصبها، كما تناول اللقاء تفعيل سبل التعاون بين الجهتين، والذي أثمر خلال الفترة السابقة عن تحرر 4326 دارس من مستفيدي تكافل وكرامة وغيرهم، كما تم عقد اختبارات تجاوز 2000 دارس في انتظار نتيجة الاختبارات.

وأضاف مدير مديرية التضامن بالمنوفية، أنه تم تسجيل 1116 فصل خلال شهري يوليو وأغسطس، وجار استكمال تسجيل فصول جديدة خلال شهر سبتمبر على أن يتم اختبارهم في أول أكتوبر المقبل، في إطار سعي الدولة للقضاء على الأمية بين المواطنين.

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