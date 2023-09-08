الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم الكبار": الدولة تولى اهتمامًا بالأميين تجسيدًا لمبادرة "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

في مثل هذا الوقت من كل عام، يحتفل الكثير من الدول حول العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث يحتفل العالم في الثامن من سبتمبر بهذا الحدث، وذلك منذ أعلنت منظمة اليونسكو عن تدشين يوم لمحو الأمية في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1966، وذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز".

وقال الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مصر تبنى بالعلم في الجمهورية الجديدة، معقبًا: "الأمي شخص معصوب العينين لا يرى إلا احتياجاته الأساسية، وبالتالي تحرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذه الفئة من أبنائها في المجتمع، وهذا يأتي تجسيدًا لمبادرة "حياة كريمة" التي تجوب القرى والنجوع من أجل إحداث تنمية حقيقية في التعليم والصحة والبنية التكنولوجية والبنية التحتية.

وأضاف ناصف، أن تكريم الرئيس السيسي للسيدة زبيدة التي تعدت الـ87 عامًا، ابنة محافظة المنوفية التي تحررت من الأمية رغم اعتلال صحتها وضعف بصرها، نموذج من النماذج المضيئة التي يتم تقديمها للمجتمع ليحذو حذوها الشباب.

وتابع: "مصر تستطيع، مصر تبنى من جديد، والقادم أفضل إن شاء الله".

فيما قال الدكتور محمد كيلاني، متحرر من الأمية: "حصلت على محو الأمية عام 1993، واستكملت في المنازل حتى حصلت على ليسانس دار علوم"، معربًا عن سعادته بتكريمه في اليوم العالمي لمحو الأمية.

وأردف: "محو الأمية شيء أساسي لكل مواطن لا يقرأ ولا يكتب، وهو بداية السلم لأي إنسان يريد الارتقاء في التعليم".

هيئة تعليم الكبار محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار تعليم الكبار الأمي شخص معصوب العينين احتياجاته الأساسية

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