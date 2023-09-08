الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 91 مخالفة تموينية خلال حملات في المنيا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

ضبطت  مديرية التموين بالمنيا 91 مخالفة خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 91 مخالفة منها 85 مخالفة بمجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز وإدارات التموين وكيل وزارة التموين خبز ناقص الوزن

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