الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 30 منشأة غذائية وصناعية مخالفة خلال شهر بالشرقية

حملات تموينية
حملات تموينية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها دوريًا والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ضبط المخالفين 

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على (132) منشأة (65 منشأة غذائية - 8 منشآت صحية - 46 منشأة صناعية وحرفية - 6 محطات تموين سيارات) بمراكز الزقازيق ومنيا القمح، وحي أول وثان الزقازيق خلال شهر أغسطس  الماضي، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (177) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية - محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة - محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات)، فضلاً عن إعدام (3.2) طن مواد غذائية (صلصة - شكولاتة - مخلل - دقيق - ملح - حلويات - لحوم - عصائر) غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة للغلق الفوري لعدد (8) منشآت لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية كما تم التوصية بغلق (22) منشأة بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.

شؤون البيئة منشآة صحية إحكام الرقابة التراخيص اللازمة الحملات التفتيشية والرقابية

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