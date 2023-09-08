شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين بـ"الرايات الخضراء" هربًا من الحر

شهدت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تخطت نسب الإشغال ال80% في العديد من الشواطئ.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان اليوم، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الراية الصفراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي.

نسب إشغال الشواطئ اليوم

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي تراوحت بين 40 إلى80%، بينما كانت فى ميامي العام 100%، ونسب الإشغال في شواطئ القطاع الغربي والعجمي من 30 إلى 40%.

وللجمعة الثانية على التوالي بشهر سبتمبر، تشهد شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا عقب ارتفاع معدلات الإشغال لتصل إلى ذروتها بشهر أغسطس الماضي واكتمال الإشغال بها بنسبة 100%، خاصة بالشواطئ الآمنة والتي اكتملت بها حواجز الأمواج مما جعلها شواطئ آمنة للسباحة.

6 شواطئ آمنة بشرق الإسكندرية

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ الآمنة هي التي أكتمل بها حواجز الأمواج، ما يجعلها هادئة ومستقرة ويسمح بالسباحة بها بشكل آمن وهي: "إيناس حقي، إسحق حلمي، السرايا العام، الإسكندر، ميامي العام، أبو هيف المميز"، حيث يزداد الإقبال على هذه الشواطئ للاستمتاع بالبحر في آمان، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال أيضًا في باقي الشواطئ، وتنخفض نسبيًا بشواطئ غرب الإسكندرية التي ترفع الراية الصفراء للتأكيد على الالتزام بتعليمات المنقذين والسباحة بالمساحات الآمنة.

تذكرة دخول الشواطئ شاملة الخدمات

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن جميع الشواطئ يحصل المواطن من خلال تذكرة الدخول على شمسية لكل 4 أفراد، وكرسي لكل فرد واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، مناشدة الإبلاغ الفوري عن فرض أي إكرامية بالإكراه ليتم التعامل مع الشكوى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490-01289252668

01119555946-01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103-01010453583

01225267276-01203686234

أرقام شكاوى النخيل

01220030103-01203986324

01220346657-01288676016

أو على موقع الإدارة الرسمى

www.catr.gov.eg



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شواطئ الإسكندرية