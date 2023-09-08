4 كتب حديثة تستكشف سبل التحرر من العادات السلبية وبناء الثقة بالذات

يهتم الكثير من القراء بالكتب التي تساعدهم في فهم أنفسهم والتغلب على مخاوفهم وعاداتهم السلبية وكذلك أفكارهم المتدنية عن ذواتهم، وتحظى مثل هذه الكتب بحفاوة كبيرة وتعتلي في كثير من الأحيان قوائم الأكثر مبيعًا.

يقدم موقع success قائمة بالكتب التي نشرت بالسنوات الأخيرة في هذه المنطقة التي تهدف لمساعدة القراء على إعادة النظر في مخاوفهم وشكوكهم والتحرر من أنماط التفكير والعادات السلبية لتحقيق النجاح.

سينجح كل شيء: حرية التخلي

يقدم كيفن هارت، الممثل الحائز على جوائز والمؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، في هذا الكتاب مذكرات قصيرة تحكي للقراء قصة ملهمة حول كيف يمكن لقضايا التحكم أن تظهر وتفسد حياة المرء.

في كل من حياتنا المهنية والشخصية، معظمنا على دراية بالميل إلى إدارة كل قرار نتخذه والنتائج التي تحدث. يسمي هارت هذه العقبة أمام السعادة باسم "وحش التحكم". إذا ترك دون رادع، يمكن أن يؤدي هذا الوحش بسرعة إلى تراكم التوتر، والايتعاد عن الأصدقاء والعائلة، وحتى تجنب ما نعرف أننا نستحقه حقًا؛ الحب والنجاح.

الجبل هو أنت: تحويل التخريب الذاتي إلى السيطرة على الذات

تتناول بريانا ويست، المؤلفة الأكثر مبيعًا عالميًا، هذه الميول إلى التخريب الذاتي في هذا الكتاب؛ لماذا نفعل ذلك، ومتى نفعل ذلك، وكيف نتوقف عن القيام بذلك إلى الأبد. إنها تعرض بالتفصيل طريقة جديدة ومثيرة للتفكير للخروج من طريقتنا الخاصة وتحقيق أعلى إمكاناتنا: نحن بحاجة إلى بناء الذكاء العاطفي للحصول على فهم أفضل لأدمغتنا وأجسادنا قبل أن نواجه مصاعب الحياة الخارجية.

ربما عليك الاستسلام: 7 طرق للخروج من طريقتك الخاصة والسيطرة على حياتك

في بعض الأحيان، يبدو الأمر وكأننا أسوأ عدو لأنفسنا. يعرف بايرون موريسون، المؤلف الأكثر مبيعًا، هذا الشعور جيدًا. بدأ الأمر عندما لاحظ وتعهد بمعالجة النمط السلبي الذي ينطوي على الشك الذاتي والتخريب الذاتي. لكي يخلق الحياة التي يريدها لنفسه، عرف موريسون أن هناك عادات معينة يجب عليه التخلي عنها، بما في ذلك المقارنة مع الآخرين، والعيش في الماضي وتأجيل سعادته.

اكتشف موريسون أن هناك سبعة حواجز عقلية نكافح معها. هذه العوائق تمنعنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق الحياة التي نريدها. يساعد الكتاب على تحديد هذه الحواجز واختراقها بخطوات سهلة المتابعة.

ميزة المحايدة: كيف تتوقف عن كونك سلبيًا وتتوقف عن التفكير الزائد، وتتخلص من عادات الحديث السلبي عن النفس، وتتحكم في حياتك

يجمع مارك دبليو مايهيو أبحاثًا مكثفة وحكايات تاريخية وتمارين عملية للمساعدة في إرشادك نحو عقلية أكثر توازناً.

غالبًا ما نتعامل مع الحياة بأحد النقيضين: إما موقف سلبي أو موقف إيجابي. ومع ذلك، يقلب مايهيو هذه العقلية الثنائية رأسًا على عقب من خلال إدخال قوة التفكير المحايد. يتضمن هذا النوع من عمليات التفكير التركيز على الحقائق الموضوعية، بدلاً من السماح للفرد بالانجراف بسبب التحيزات الشخصية والتفكير الزائد. وهو يرى أن التفكير السلبي مدمر، في حين أن التفكير الإيجابي لن يوصلك إلا إلى ما هو أبعد.