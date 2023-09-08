زراعة الأشجار ورفع كفاءة الحدائق ورصف عدد من الشوارع بكفر الشيخ

شهدت مدن كفر الشيخ والرياض وقلين، أعمال زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بالميادين، وري الأشجار ورفع كفاءة الحدائق، ورصف الطرق.

وأكد حمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، متابعة أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار أمام مجمع المروة التجاري، وأعمال النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة، ورفع كفاءة حديقة مجمع المروءة، وزراعة أشجار زينة، ووضع النجيلة وتنظيفه وذلك بالمشاركة المجتمعية، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وذلك تحت إشراف إلهام الشاذلي، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والمتابعة.

رصف الشوارع بمدينة كفر الشيخ

كما تفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بشارع البلدية، بدءًا من ميدان بيع المصنوعات وتقاطع شارع صلاح سالم وحتى مزلقان ميدان الأمل بحي شرق كفر الشيخ، استكمالاً لأعمال خطة الرصف بمدينة كفر الشيخ بحي شرق وغرب المدينة، وبناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الرصف، واستكمال خطة لرصف شوارع عاصمة المحافظة، وسرعة نهو أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

كما وجّه موافي، بضرورة مراعاة ميول الرصف ناحية بلاعات المطر، مشددًا على استلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقاً لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف، بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بكفر الشيخ.

زراعة الأشجار بمدينة قلين

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال زراعة الأشجار بمدينة قلين وعدد من القرى ، ورفع كفاءة الحدائق بمدينة قلين، موجهًا باستمرار العمل على زيادة المساحات الخضراء بمدينة قلين، وتشهد محافظة كفر الشيخ حملات نظافة مكثفة في المدن والمراكز .