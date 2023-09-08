بروتوكول تعاون بين التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية لتطوير 36 قاعة حضانة بمحافظة بورسعيد

فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي شهدت محافظة بورسعيد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وعدد من الجمعيات الأهلية ، بمقر ديوان عام المحافظة، للبدء في تطوير 36 قاعة حضانة بالمحافظة.

وقع البروتوكول عن الطرف الأول فراج حافظ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعن الطرف الثانى علاء صادق مدير مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير، وعدد من ممثلي الجمعيات بحضور سمر لطفي مدير أول مكتب مصر الخير لمدن القناة والشرقية.

وأكدت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي أن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج التي تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي 26 محافظة بالجمهورية، ويستهدف البروتوكول رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة، وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى عمر 4 سنوات، وذلك بمشاركة عدد 7 جمعيات أهلية.

كما أكد محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018 بتمويل 250 مليون جنيه، وذلك لاستهداف توفير خدمات تربوية وتعليمية وصحية للأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بجودة عالية، فى إطار استراتيجية عمل الوزارة نحو تطوير مرحلة الطفولة المبكرة ، تأكيدًا على أهمية السنوات الأولي من حياة الطفل في تكوين وتشكيل شخصية الإنسان، وتكوينه العقلي والنفسي، حيث تم إعداد دليل التقويم الذاتي ودليل المراجعة الداخلية لدور الحضانة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية، بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة؛ ليكون ذلك على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها.

توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال

ومن جانبه أوضح صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية، موضحا أنه يأتي أيضا ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.

ويشمل تطوير الحضانات توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن التطوير الهندسي والإنشائي للحضانات من أعمال دهانات وأرضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب الترفيهية والأدوات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق بالحضانات.