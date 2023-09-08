الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في 8 سبتمبر.. لماذا يحتفل العالم باليوم الدولي لمحو الأمية؟

اليوم الدولي لمحو
اليوم الدولي لمحو الأمية

يحتفل العالم سنويًا باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر من كل عام، وذلك تذكيرًا للشعوب ولكل دول العالم بأهمية التعليم ومهارات القراءة والكتابة.

وتحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم، ذكرى الاحتفال باليوم الدولي لـ محو الأمية لتسليط الضوء على أهمية التعليم في الدول النامية ولتشجيع دول العالم على التركيز في هذه المشكلة لحلها للقضاء على الجهل.

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي الهدف من الاحتفال بهذا اليوم وأسباب تفشي الأمية.

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وزير التعليم: محو الأمية للكبار حق أساسى من حقوق الإنسان

لماذا الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية؟

يهدف يوم الاحتفال باليوم الدولي لـ محو الأمية إلى زيادة الوعي لدى الكثير من الدول والأقاليم عن أهمية دور التعليم في المجتمعات، وتسليط الضوء بشكل أكبر على مشكلة تفشي الأمية للكبار والصغار.

وتعمل منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، على تذكير كل الدول العربية والأوروبية على أهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود؛ لزيادة قدرة الأفراد في المجتمعات على القراءة والكتابة، لذلك يتم يحتفل العالم سنويًا باليوم الدولي لمحو الأمية.

وقدمت منظمة اليونسكو، العديد من الأفكار التي يمكن أن تحسن مستوى التعليم في الدول من خلال توسيع نطاق أنشطة محو الأمية للفتيات والنساء، العمل على ترويج أهمية محو الأمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، تنفيذ برامج ثقافية وتعليمية لرفع معدلات محو الأمية.

أسباب تفشي الأمية 

1 - من ضمن أسباب تفشي الأمية في بعض المجتمعات هو الاستخفاف بأهمية التعليم، فهناك الكثير من الأسر ترى أن التعليم ليس شيئًا مهمًا أو أساسيًا.

2 - تقوم بعض الأسر بإجبار أولادهم على العمل في سن صغير وترك التعليم.

3 - هناك بعض العادات والتقاليد في بعض الأقاليم التي ترفض تعليم المرأة وانتشار ثقافة “العيب”.

4 - زيادة عدد السكان التي تسبب العديد من المشاكل ومن ضمنهم “تفشي الأمية” والاستهانة بفكرة التعليم أو بأهميته.

5 - تعمل بعض الأسر على تعليم أولادهم لمستوى تعليمي معين ثم تقوم بإخراجهم من المدراسي وينتج عن ذلك وجود أطفال غير متعلمين.

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