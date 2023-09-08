لجنة التنظيم والإدارة تختتم أنشطتها بتقديم الدعم الفني لجامعة الأقصر

التقى الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء لجنة التنظيم والإدارة، في ختام أنشطتها بالجامعة، والتي استهدفت تقديم الدعم الفني للجامعة، من خلال تقديم عدة ورش عمل استمرت على مدار أسبوع متواصل، وذلك بحضور عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر للجنة التنظيم والإدارة، برعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادة عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، مثمنًا مابذلوه من مجهود في سبيل دعم الجامعة، وذلك من خلال انعقاد عدة اجتماعات.

دراسة سبل اعتماد مركز تدريب الموارد البشرية

و تناولت اللجنة خلال الاجتماعات دراسة سبل اعتماد مركز تدريب الموارد البشرية؛ لخدمة موظفي الجامعة وأبناء المجتمع الأقصري، ودراسة سد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر العام، فضلًا عن دورها في بحث سبل دعم اعتماد الهياكل التنظيمية للكليات التابعة لجامعة الأقصر، كما قدمت اللجنة الدعم الفني والاستشارات اللازمة لمنظومة المستشفيات الجامعية بجامعة الأقصر.

دعم جامعة الأقصر بالكوادر اللازمة

وأكد رئيس الجامعة على أن زيارة لجنة التنظيم والإدارة، تأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم جامعة الأقصر بالكوادر اللازمة، لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة لتحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن تحقق هذه الزيارة تطلعات الجامعة من خلال التمهيد لضم كوادر متميزة، قادرة على دعم والارتقاء بجامعة الأقصر بما يجعلها في مصاف الجامعات المتقدمة.

وضمت لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، ووسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ووفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، والدكتور إسماعيل العادلي، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني، و فاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي.

رئيس الجامعة ورئيس اللجنة

رئيس الجامعة ورئيس اللجنة

رئيس الجامعة ورئيس اللجنة

رئيس الجامعة ورئيس اللجنة