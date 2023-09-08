الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إصابتها بكورونا.. البيت الأبيض يعلن سلبية نتائج فحص جيل بايدن

جيل بايدن
جيل بايدن

قال البيت الأبيض إن نتائج فحص السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية، اليوم الجمعة، وفقا لـ فرانس 24. 

كان البيت الأبيض أعلن الإثنين الماضي أن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى بكورونا وأنها تعاني أعراضًا خفيفة، بينما جاءت نتائج اختبار زوجها الرئيس جو بايدن سلبية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، 72 عامًا، بفيروس كورونا في أغسطس من العام الماضي.

بينما كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، 80 عامًا، في يوليو 2022.

البيت الأبيض كورونا جيل بايدن بايدن السيدة الأولى

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