الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر إلى العاصمة نيامى

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزجيبون إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميًا بسبب "الأزمة السياسية الحالية".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن وصول فيتزجيبون إلى النيجر "لا يعكس تغييرًا في موقفنا السياسي ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".

وتضغط الولايات المتحدة من أجل الوصول لحل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط في جيش النيجر على السلطة وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه رهن الإقامة الجبرية.

وقال ميلر: "سينصب التركيز الدبلوماسي (لفيتزجيبون) على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، إنها اتفقت على "يوم الزحف" الذي لم تعلنه لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وتعد فيتزجيبون دبلوماسية مخضرمة أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي توليها المنصب في يوليو بعد عام تقريبا من ترشيحها.

الخارجية الأميريكية الأزمة السياسية النيجر التركيز الدبلوماسي غرب افريقيا ايكواس

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