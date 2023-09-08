دراسة تحذر: ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بسرعة علامة "مثيرة للقلق"

حذرت دراسة حديثة، من ان ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بسرعة أكبر مما تتوقعه نماذج تغير المناخ، في علامة "مثيرة للقلق العميق" لمستويات سطح الماء العالمية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

قالت الدراسة، انه من المرجح أن ترتفع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بمعدل ضعف معدل بقية العالم تقريبًا وبسرعة أكبر مما تتوقعه نماذج تغير المناخ، مع احتمال حدوث آثار بعيدة المدى على ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

وقام العلماء بتحليل 78 عينة من الجليد في القطب الجنوبي لإعادة خلق درجات حرارة تعود إلى ألف عام، ووجدوا أن ارتفاع درجة الحرارة في جميع أنحاء القارة كان خارج نطاق ما يمكن توقعه من التقلبات الطبيعية.

وفي غرب القارة القطبية الجنوبية، وهي منطقة تعتبر معرضة بشكل خاص لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يمكن أن يؤدي الغطاء الجليدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية عدة أمتار إذا انهارت، وجدت الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة يبلغ ضعف المعدل الذي تقترحه النماذج المناخية.

لقد توقع علماء المناخ منذ فترة طويلة أن المناطق القطبية سوف ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من بقية الكوكب - وهي ظاهرة تعرف باسم التضخيم القطبي - وقد شوهد هذا في القطب الشمالي.

وقال الدكتور ماثيو كاسادو، من مختبر علوم المناخ والبيئة في فرنسا والمؤلف الرئيسي للدراسة، إنهم وجدوا "دليلًا مباشرًا" على أن القارة القطبية الجنوبية تشهد الآن أيضًا تضخمًا قطبيًا.

وقال: "من المثير للقلق للغاية أن نرى مثل هذا الاحترار الكبير في القارة القطبية الجنوبية، بما يتجاوز التقلبات الطبيعية".

وتبلغ مساحة القارة القطبية الجنوبية مساحة قارتي الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعتين، ولكن لديها 23 محطة طقس دائمة فقط، وثلاث منها فقط بعيدة عن الساحل.

قام كاسادو وزملاؤه بفحص 78 قلبًا جليديًا في القطب الجنوبي، والتي تحتوي على درجة حرارة قياسية، ثم قارنوا درجات الحرارة تلك بالنماذج والملاحظات المناخية.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية يتراوح بين 0.22 درجة مئوية و0.32 درجة مئوية كل عقد، مقارنة بـ 0.18 درجة مئوية كل عقد تنبأت بها النماذج المناخية.

من المحتمل أن يكون جزء من ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية محجوبًا بسبب التغير في نمط الرياح - التي يُعتقد أيضًا أنها مرتبطة بالتسخين العالمي - وفقدان الأوزون فوق القارة - والتي تميل إلى خفض درجات الحرارة.