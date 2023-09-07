رئيس دار الأوبرا: حفل اليوم للموسبقار عمر خيرت هو الأكثر إقبالًا

كشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن حفل اليوم للموسيقار عمر خيرت هي الأكثر إقبالًا من الجمهور، بين جميع ليالي مهرجان القلعة، إذ يحظى الموسيقار بجمهور عريض.

وقال خلال لقاء عبر قناة "الحياة": "هناك حفلات أخرى شهدت إقبالا كبيرا مثل حفل مدحت صالح والفنان عزيز مرقة وكانت مفاجأة لأنه أول مرة يغنى في مهرجان القلعة"، مشيرًا إلى أن معظم الليالى كان بها جمهور كبير".

داغر: أطمح في أن يكون مهرجان القلعة طول الصيف

وعن طموحه للدورة المقبلة لمهرجان القلعة: "حالة السعادة اللي بنشوفها من الجمهور تستاهل إني أطمح نزود عدد أيام المهرجان لتصل طول فترة الصيف بحفلات للجمهور، ونكون في أكثر من مكان وليس القلعة فقط".

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، "هدفنا الأساسي هو الوصول للجمهور البسيط، وبعض المهرجانات بتكون بدون مقابل، ونحن في هذا المهرجان ملتزمون بتذكرة دخول القلعة فقط".