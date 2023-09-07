الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس دار الأوبرا: بشكر "المتحدة" على دعمها لمهرجان القلعة ووصلنا للعالم العربى

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر والامتنان لكل القائمين على الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مؤكدًا أنها كانت دورة موفقة.

كما وجه خلال لقاء عبر قناة "الحياة"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، قائلًا: "هما الداعمين لأنهم هم اللي وصلونا للعالم والجمهور الوطن العربي المتابع للفن المصري والعربي، إذ كانت تغطية قناة الحياة هائلة ومباشرة لمهرجان القلعة".

المهرجان أصبح أكثر انتشارًا بفضل "المتحدة"

وتابع داغر: "أجمل حاجة لما نبذل مجهود يكون في مقابل لحظي وده من خلال الجمهور وتفاعله اللحظي".

وواصل: "تليفونات جاتلى من كل العالم بأن الصورة ممتعة لمهرجان القلعة على قناة الحياة اللي بقت ذراع إعلامية قوي استطاعنا من خلالها الترويج الجيد لمهرجان القلعة".

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن العالم أصبح يعرف ماذا نفعل وتلك الليالي أصبحت منقولة للعالم، لافتاً إلى أن قناة الحياة جعلت المهرجان أكثر انتشارًا.

دار الأوبرا المصرية رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر مهرجان القلعة المتحدة

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