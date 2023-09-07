محمد عبلة: عشت في ألمانيا أكثر من 35 عاماً وهي بمثابة وطني الثاني
كشف الفنان التشكيلي، محمد عبلة، عن كواليس حياته الفنية والشخصية.
وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:" قضيت طفولة غنية بالمسرح والسينما والمكتبة والجرائد".
وأضاف: "أنا دائم السفر والترحال لأنني أحب المشاهدة والتأمل، وسأقيم جدارية بفنزويلا هذا العام لإعادة إحياء مدينة تدمرت نتيجة فيضان".
وتابع: "عشت في ألمانيا أكثر من 35 عاماً وهي بمثابة وطني الثاني، وكان هناك اعتراض على تنفيذي لتمثال سيزيف في ألمانيا لأنني أجنبي".
وأكمل: "ساعدني فلاح ألماني للعثور على قطعة جرانيت للنحت تمثال سيزيف، وتمثال سيزيف يمثلني ويحظي تمثاله في ألمانيا باحترام شديد".