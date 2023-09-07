مستشار اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": السعودية من الدول المؤثرة في مجموعة العشرين

قال الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إن المملكة العربية السعودية هي دولة مؤسسة في مجموعة العشرين.

وأَضاف بوقري خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السعودية ترأست في عام 2020 مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة مؤثرة في هذه المجموعة، نتيجة لأنها تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، بالإضافة إلى سياستها المتزنة فيما يختص بقيادة الأوبك، والأوبك+، وهو ما أكسبها أهمية كبرى في هذه المجموعة.

وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل قوة رئيسية في العالم، لأنها تشمل 85%من الناتج القومي، وأيضًا 75% من التجارة العالمية، كما تشمل ثلثين من سكان العالم، لافتاً إلى أن هذه المجموعة تؤثر في الاقتصاد العالمي.