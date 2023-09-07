الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": السعودية من الدول المؤثرة في مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

قال الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إن المملكة العربية السعودية هي دولة مؤسسة في مجموعة العشرين

وأَضاف بوقري خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السعودية ترأست في عام 2020 مجموعة العشرين، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر دولة مؤثرة في هذه المجموعة، نتيجة لأنها تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، بالإضافة إلى سياستها المتزنة فيما يختص بقيادة الأوبك، والأوبك+، وهو ما أكسبها أهمية كبرى في هذه المجموعة. 

وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل قوة رئيسية في العالم، لأنها تشمل 85%من الناتج القومي، وأيضًا 75% من التجارة العالمية، كما تشمل ثلثين من سكان العالم، لافتاً إلى أن هذه المجموعة تؤثر في الاقتصاد العالمي.

دول مجموعة العشرين السعودية الأوبك الاوبك بلص برنامج المراقب

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

"الكاف.. وبي إن سبورت".. هل تهدد الخلافات مصير إذاعة بطولة إفريقيا المقبلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال