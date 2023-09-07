محمد رحيم يوصى بمشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية

أعرب الموسيقار محمد رحيم عن سعادته بالدعوة لحضور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: "المسرح والموسيقى والغناء"، متابعا أنه درس وتعلم الموسيقي فى المدرسة.

وقال رحيم إنه حدد هدفه فى الجامعة، لافتًا إلى أن أول لحن قام به كان للفنان عمرو دياب ثم بعدها الفنان محمد فؤاد.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.

وتابع رحيم "أول ما دخلنا سوق المنافسة طورت من نفسي ودرست وتابعت التقنيات الجديدة، مؤكدًا أنه لا بد الاهتمام بالإنترنت لأن الملايين يتابعونه.

وأشار إلى أن الأغانى المصرية موجودة فى كل مكان خارج مصر جديد وقديم، مشيرًا إلى هناك مشكلة أن مصر لم تأخذ حقوقها، موصيًا بمشروع مهم وهو مشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية.