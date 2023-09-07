الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل اختل توازنه وسقط من سيارة في حفل زفاف بأبو النمرس

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه متاثرا بإصابته إثر سقوطه من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من سيارة بأبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء استقلاله سيارة ربع نقل خلال المشاركة في حفل زفاف، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

طفل مصرع سيارة ربع نقل حفل زفاف أبو النمرس

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