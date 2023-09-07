الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تتعامل الدول مع أزمة نقص الحبوب في ظل الأزمة الأوكرانية؟

الحبوب
الحبوب

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن كيفية تعامل الدول مع أزمة نقص الحبوب في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس يضيف زخماً كبيراً، لأن العالم الآن محاط بعوامل عدم التأكد فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك شراكات بين الدول من خلال التجمعات الإقليمية، لمواجهة أزمة الغذاء، لأن هذه التجمعات الاقتصادية هامة جدا لتحقيق التكامل بين الدول في السلع المختلفة. 

وأشار إلى أن القطاع الزراعي سيكون عليه أعباء كبيرة في الفترة المقبلة لأنه لابد من العمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي خاصة من محاصيل الحبوب، فلابد علي كل دولة أن تركز علي قطاع الزراعة وإنتاجها الزراعي.

استاذ الاقتصاد الزراعي أشرف كمال الأزمة الروسية الأوكرانية

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